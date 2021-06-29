القبض على مروجي مخدرات وضبط اسلحة واعتدة في البصرة

2021/06/29 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني ===========الاستخبارات العسكرية: القبض على مروجي مخدرات وتضبط اسلحة واعتدة في البصرة=========نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ولواء المشاة ٣٦ الفرقة المدرعة التاسعة وباشراف قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عدة واجبات ضمن قواطعها في المحافظة اثمرت عنالقاء القبض على سبعة اشخاص مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة وتم تسليمهم الى جهة الطلب ، كما القت القطعات ذاتها القبض على اربعة متهمين بترويج المخدرات في منطقة ابي الخصيب فضلا عن ضبط ١٨ بندقية مختلفة الانواع والمناشيء و١٦ مخزن بندقية كلاشنكوف و٤٠٥ اطلاقة سلاح مختلف الانواع و٥ صواريخ قاذفة RBG7و٥ حشوات قاذفة ورشاش BKC تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.============٢٩ حزيران ٢٠٢١

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