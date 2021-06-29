2021/06/29 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..نواب يطالبون بإقالة وزير الزراعة لتهديده نائبة والحلبوسي يخاطبهم: اتخذوا الإجراءات بحقه

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