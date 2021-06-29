حزمة أمراض فتاكة تضرب محافظة عراقية بسبب آفات منقولة – عاجل

2021/06/29 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن وجود 10 امراض فتاكة قادمة من خلف الحدود تضرب المحافظة بسبب التهريب، فيما شددت لجنة الأمن النيابية على أهمية التعامل مع هذا الملف على انه قضية "أمن دولة" ومحاسبة من ينقل اي مواد مضرة للعراق بـ"شكل عسير".

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تعاني منذ سنوات من بروز امراض فتاكة تضرب القطاع الزراعي والحيواني وخاصة الدواجن، ما ادى الى خسائر مادية تصل مئات الملايين من الدنانير"، لافتا الى أن "10 أمراض فتاكة ضربت المحافظة في السنوات الأخيرة".

وأضاف التميمي، أن "تهريب الحيوانات والمحاصيل الزراعية وعدم وجود رصد وقائي في المعابر الحدودية كلها اسباب اسهمت في تدفق الأمراض للبيئة العراقية في ديالى بشكل مباشر"، مبينا أن "تسجيل اصابات انفلونزا الطيور في الاشهر الماضية نجم عن التهريب الذي يقف وراء الكوارث التي تضرب القطاع الزراعي والحيواني وخاصة الدواجن والاسماك بين فترة واخرى".

أما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، أكد "عدم إمكانية بناء قطاعات حيوي في العراق دون معالجة حقيقة وحاسمة لملف التهريب"، مبينا أن "انتقال آفة من أي بلد موبوء كفيل بتدمير قطاع اقتصادي كامل في ملف الزراعة او الثروة الحيواني، وانفلونزا الطيور وخسائرها المروعة انموذجا".

ويضيف العزاوي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، "يجب التعامل مع التهريب على انه قضية أمن دولة ومحاسبة من يقوم بنقل اي مواد مضرة للعراق بشكل عسير لحماية مصادر رزق ألاف العوائل التي تتضرر من انتقال الأمراض المعدية مع المنتوجات المهربة".

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