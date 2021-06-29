التربية تعلن وضع خطة تخص العام الدراسي المقبل

2021/06/29 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة خاصة بالعام الدراسي المقبل، مبينة ان الخطة عالجت فيها احتمالات الدوام الحضوري والالكتروني.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك خطة اعدت للعام الدراسة المقبل ووضعت خلالها برامج طموحة تمثلت بالتعليم الإلكتروني والكتاب الرقمي التفاعلي”.وافادت ان “الخطة عالجت فيها …

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