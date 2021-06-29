الخطوط الجوية العراقية تعلن تشغيل أكبر طائرة في اسطولها بين بغداد و مينسك عاصمة بيلاروسيا / موسع

2021/06/29 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تشغيل أكبر طائرة في اسطولها بين بغداد و مينسك عاصمة بيلاروسيا.وقالت الخطوط الجوية في بيان انه في ضوء اهتمام الخطوط الجوية العراقية بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم ، تعلن شركة الخطوط الجوية العراقية عن زيادة سعة الحجوزات بين مدينة بغداد ومينسك عاصمة بيلاروسيا لاستيعاب الطلب من قبل المسافر العراقي ، حيث قامت الشركة بتخصيص الطائرات ذات البدن الواسع والكبير على هذا القطاع باعتبار طائرة B747 , B777 اكبر الطائرات في اسطول شركة الخطوط الجوية العراقية ./انتهى9

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