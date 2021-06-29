2021/06/29 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أعلنت دائرة توزيع كهرباء ميسان، اليوم الثلاثاء، عن إعادة خطوط الطاقة تدريجياً.وقال مدير اعلام كهرباء ميسان "حيدر السعد" لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" إنه تمت المباشرة بإعادة خطوط الطاقة تدريجياً و تجهيز مغذيات الطوارئ (المستشفيات، محطات الماء، محطات المجاري)".وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية دون معرفة الأسباب"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع كهرباء ميسان : إعادة خطوط الطاقة تدريجياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع كهرباء ميسان : إعادة خطوط الطاقة تدريجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).