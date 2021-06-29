2021/06/29 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 41% من المواطنين البالغين في دول الاتحاد قد تلقوا جرعتي اللقاح ضد فايروس كورونا.وقالت فون دير لاين أثناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يعلن تطعيم نحو 41% من مواطنيه البالغين ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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