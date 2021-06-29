الخطوط الجوية تعلن تشغيل أكبر طائرة في أسطولها بين بغداد ومينسك

2021/06/29 | 21:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن تشغيل الطائرة ذات البدن الواسع والاكبر في اسطول الشركة بين بغداد ومينسك.

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وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، انه "في ضوء اهتمام الخطوط الجوية العراقية بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم، تعلن عن زيادة سعة الحجوزات بين مدينة بغداد ومينسك عاصمة بيلاروسيا لاستيعاب الطلب من قبل المسافر العراقي".

واشار البيان الى ان "الشركة قامت بتخصيص الطائرات ذات البدن الواسع والكبير على هذا القطاع باعتبار طائرة B747 , B777 اكبر الطائرات في اسطول شركة الخطوط الجوية العراقية".

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