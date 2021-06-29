2021/06/29 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالسجن ضد رجل شرطة، كان من بين العناصر الأمنية التي شاركت في الاعتداء على شاب في مدينة ”سيدي حسين السيجومي“ في العاصمة، واقتياده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالسجن ضد شرطي جرد شابًا من ثيابه في تونس المركز الخبري الوطني.

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