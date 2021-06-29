نقابة صحافيي كركوك: شدة ورد مام جلال شعارنا

2021/06/29 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رزكار شواني مسؤول الاعلام في فرع كركوك لنقابة الصحافيين العراقيين ان صحافيي المحافظة محرومون من الكثير من الامتيازات.

وقال شواني في حديث لبرنامج (جسر الرؤى مع فائق يزيدي) والذي يذاع عبر اثير اذاعة صوت شعب كردستان كل يوم ثلاثاء، ان الصحافيين في محافظة كركوك محرومون من الامتيازات سواء كانوا منتمين لنقابة صحافيي كوردستان او نقابة الصحافيين العراقيين، مشيرا الى ان توزيع الاراضي على الصحافيين لم يحسم حتى الآن، مشددا على ان كركوك هي المحافظة الوحيدة التي حرم صحافيوها من حقهم القانوني، لافتا الى ان فرع نقابة الصحافيين العراقيين لا تمتلك ميزانية واعضاء الفرع يواصلون العمل دون رواتب او مكافآت.

وشدد رزكار شواني على ان الخلافات السياسية حجر عثرة امام تطور العمل الصحافي في كركوك، مؤكدا ضرورة ان تقوم رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب والجهات المعنية بدعم الصحافيين في كركوك.

وعن العلاقة بين نقابة الصحافيين العراقيين ونقابة صحافيي كوردستان اوضح رزكار شواني ان النقابتين وجهان لعملة واحدة وهناك تنسيق عال بينهما وتعملات لتطوير العمل المهني والصحافي في كركوك التي تعتبر مدينة التعايش السلمي، مضيفا بأن شدة ورد مام جلال موجودة ونقابة الصحافيين تعتبر شدة الورد شعارها في العمل.

من جانب آخر طالب رزكار شواني بانصاف ذوي الشهداء من الصحافيين، موضحا ان هناك الكثير من الصحافيين استشهدوا في الحرب ضد الارهاب وبخاصة تنظيم داعش، لافتا الى ان ذوي هؤلاء الشهداء لم ينالوا حقوقهم حتى الآن، مضيفا بأنهم يطالبون حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بانصاف ذوي الصحافيين الشهداء.

واشار رزكار شواني الى انه يستذكر في هذه الايام حيث مرت ذكرى عيد الصحافة العراقية، يستذكر فقيد الامة الرئيس مام جلال والذي انتخب نقيبا للصحافيين العراقيين في عام 1959 وحينها تنازل عن المنصب لشاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري، مؤكدا ان فرع النقابة واعضائها في كركوك سائرون على نهج الرئيس مام جلال ويعملون بالمهنية والاخلاص كما كان الرئيس مام جلال.

PUKmedia / خاص

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