البنك المركزي يعلن قرب إطلاق هوية تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم

2021/06/29 | 22:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق هوية تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم، فيما أشار إلى تهيئة نظام الجباية الإلكتروني الذي يعمل عليه البنك منذ عام ٢٠١٩.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت […]

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