البرلمان يصوت على أعضاء محكمة التمييز الإتحادية ويستضيف وزير النفط

2021/06/29 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نيابيا..



عقد البرلمان العراقي جلسته الثلاثاء متاخرة ساعات عدة لعدم اكتمال النصاب.

وقد صادق البرلمان على أعضاء محكمة التمييز الإتحادية التي رفعت إليه من قبلمجلس القضاء الأعلى، كما استضاف البرلمان وزير النفط ومحافظ البنك المركزي.

وأجل البرلمان التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي بطلب من اللجنة المعنية ، كما اجل التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية على ان يعقد اجتماعا في وقت لاحق لمناقشته .

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