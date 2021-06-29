2021/06/29 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال عدد من مروجي المخدرات وضبط أسلحة واعتدة في البصرة.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ولواء المشاة ٣٦ الفرقة المدرعة التاسعة وباشراف قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عدد من مروجي المخدرات وضبط أسلحة واعتدة في البصرة first appeared on النور نيوز.

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