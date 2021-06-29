الصناعة اول المتأهلين لدوري الكرة الممتاز بعد الفوز على الناصرية

2021/06/29 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل نادي الصناعة رسميا إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على الناصرية بملعب البصرة بهدفين لهدف.

وبذلك ضمن المركز الأول بالمجموعة الثانية بدوري الدرجة الاولى بكرة القدم قبل إنتهاء الدوري بجولة، حيث جمع الصناعة 32 نقطة يليه سامراء برصيد 27 نقطة، حيث ووصل الصناعة للمباراة النهائية لدوري الدرجة الاولى ، وهو بانتظار بطل المجموعة الأولى.

يذكر أن نادي الصناعة قد هبط موسم 2016، ويعد من الفرق العريقة التي رفدت منتخابتنا بالنجوم الكبار.

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