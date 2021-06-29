2021/06/29 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، الى اصدار قرار حماية ابراج الكهرباء للحشد الشعبي، معتبرا استهداف خطوط الطاقة في "مؤامرة خطيرة".

وقال الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية العراقية وهو بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ويملك فعالية مشهود لها وقدرات متطورة"، مؤكدا أن "ملف الكهرباء وحماية خطوط الطاقة معقد جدا وحان الوقت لاناطة ملف للحشد بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الخدران، انه "على يقيين بأن الحشد الشعبي إذا تسلم مسؤولية حماية ابراج الكهرباء ومحطاتها لن تكون هناك خروقات مثلما يحصل الآن والتي تقف ورائها جهات متعددة منها داعش وحيتان الفساد والسماسرة لتحقيق مكاسب".

واعتبر الخدران، أن "استهداف خطوط الطاقة في العراق مؤامرة اخرى يجب الانتباه لخطورتها وتداعياته على الداخل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح يعتبر استهداف أبراج الكهرباء "مؤامرة" ويدعو لتكليف الحشد الشعبي بحمايتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح يعتبر استهداف أبراج الكهرباء "مؤامرة" ويدعو لتكليف الحشد الشعبي بحمايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).