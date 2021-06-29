الحلبوسي يوجه باستضافة وزير الكهرباء من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية لمناقشة تردي التيار في البلاد

2021/06/29 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة وزير الكهرباء من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية لمناقشة تردي الطاقة الكهربائية في البلاد./انتهى9

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