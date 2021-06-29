2021/06/29 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن اعتقال 170 شخصا بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات او الاتجار بها خلال سته اشهر .وقال العميد هوما رؤوف البرزنجي مسؤول قسم مكافحة المخدرات في قيادة شرطة كركوك ان كركوك أصبحت للأسف أحد المدن التي تنتشر فيها المواد المخدرة ونحن نسعى لاحتواء هذا الخطر.وكانت قيادة شرطة كركوك قد أطلقت عدة حملات توعية في شوارع كركوك لمكافحة المخدرات وأعربت عن خشيتها من انتشارها بصورة أكبر في الأحياء الشعبية.وقال حسب الاحصائيات الرسمية، تم اعتقال 170 شخصا منذ بداية عام 2021 في كركوك بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها"، وذلك في حين بلغ عدد المعتقلين بتلك التهم في نفس المدة من العام الذي سبقه أقل من 150 شخصا.ولفت المصدر الى أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في ذلك العام وصل الى 270 شخصا.وشهد هذا العام ضبط 25 كيلوغراما من مادة الكريستال والحشيش اضافة الى عدة ملايين من حبوب ترامادول.وتشير احصائيات قيادة شرطة كركوك الى اعتقال عصابة مؤلفة من سبعة اشخاص، بينهم امرأة، خلال شهر حزيران الحالي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وقد ضُبِطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال.واوضح العميد هوما رؤوف البرزنجي بأن عمليات القبض على عصابات المتاجرة بالمخدرات تشهد أحياناً حدوث مواجهات مسلحة بين المتهمين والقوات الأمنية..مؤكدا ان كركوك اسوةً بمدن العراق الأخرى تنتشر فيها المواد المخدرة لكنها لم تصل حد الخروج عن السيطرة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال الاشهر الستة .. القبض على 170متعاطيا ومتورطا بالمخدرات في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال الاشهر الستة .. القبض على 170متعاطيا ومتورطا بالمخدرات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).