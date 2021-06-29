2021/06/29 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن حل مشكلة ضغط الغاز الطبيعي في حقل خورملة الذي يغذي محطات توليد الكهرباء، مؤكدة عودة اوضاع انتاجه الى طبيعته.وأشارت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقليم يعلن إعادة نحو 400 ميغاواط من الكهرباء إلى الخدمة المركز الخبري الوطني.

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