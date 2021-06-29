2021/06/29 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير الكهرباء ماجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يقدم استقالته رسميا للكاظمي المركز الخبري الوطني.

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