2021/06/29 | 22:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف.. شخص يقتل 4 من عائلة واحدة بينهم امرأة ويجرح مثلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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