رسميا.. وزير الكهرباء يقدم استقالته للكاظمي

2021/06/29 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، في تصريح، ان “وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”.وكان التيار الصدري قد أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.

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