بابل وكربلاء تقلصان ساعات الدوام الرسمي

2021/06/29 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي في المحافظة ليبدأ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا.وقال في بيان مقتضب، ان هذا الاجراء “ابتداءا من ٣٠ من شهر حزيران الجاري لغاية الاول من شهر اب المقبل ، نظرا لوصول درجات الحرارة الى مستويات عالية “.

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