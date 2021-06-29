"حان الوقت لنريح الناس".. بايدن يعد بإعفاءات ضريبية وملاحقة المتهربين

2021/06/29 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بملاحقة "المتهربين من الضرائب"، كاشفا عن وجود "30 شركة كبيرة" لم تدفع ضرائب "رغم تحقيقها لأرباح بالمليارات".

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