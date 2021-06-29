2021/06/29 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولو حرصتم – مجيد السامرائي دوما اتوخى تجزئة المجزأ حتى في الابتسامة واخواتها ..مهما عدلت : ستقول احداهن في غيابي : لم تكن عادلا حتى في البشاشة ! في اللقطة الاخيرة قبل الانصراف لم تكن احداهن قادرة على الوقوف لانها فكت جبيرة الساق فجلست ثم وقفت خلفها والى جواري زميلتها : قال بعض النسوة في […]

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