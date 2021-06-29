2021/06/29 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذاعة بغداد تحتفل بالذكرى 35 لتأسيسها روّاد الراديو وعشّاقه يروون ذكرياتهم مع المايكرفون بغداد – فائز جواد تستذكر الاسرة الاذاعية غدا الخميس الاول من تموز ذكرى تاسيس اول اذاعة في الشرق الاوسط وثاني اذاعة في الوطن العربي بعد راديو القاهرة، الاذاعة الام اذاعة بغداد عندما كانت الاسرة الاذاعية ومعها التلفزيونية تحيي حفلا كبيرا ليلة الاول […]

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