2021/06/29 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الألمعي سعودية نشأت من بطون التجارب تعانق القلم الرياض – محسن جمعة صالحة عبد الرحمن الالمعي كاتبة سعودية عانقت القلم منذ نعومة أظافرها وقررت أن تُهدي إلى القُراء كلمات رحيق من بطون التجارب ، عبر خواطرها علّها تجعل من عبور هذه الحياة مهضومًا لأحدهم ، وبكل حب في ربيعها الثاني والعشرين أصدرت كتابها الاول خواطر […]

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