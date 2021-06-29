2021/06/29 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: ردنا سيكون بشكل لا يمكن أن يتوقعه العدو لا بالمكان ولا بنوعية السلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

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