الخطوط الجوية العراقية تعلن تشغيل

2021/06/29 | 22:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، تشغيل الطائرة ذات البدن الواسع والأكبر في أسطول الشركة بين مدينة بغداد ومينسك.

وأكّدت الشركة في بيان، 29 حزيران/يونيو، رفع سعة الحجوزات بين مدينة بغداد ومينسك عاصمة بيلاروسيا لاستيعاب الطلب من قبل المسافر العراقي.

وأكّدت الشركة، تخصيص الطائرات ذات البدن الواسع والكبير على هذا القطاع باعتبار طائرة B747 - B777 أكبر الطائرات في أسطول شركة الخطوط الجوية العراقية.

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