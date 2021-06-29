2021/06/29 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن حل مشكلة ضغط الغاز الطبيعي في حقل خورملة الذي يغذي محطات توليد الكهرباء، مؤكدة عودة اوضاع انتاجه الى طبيعته.وأشارت الوزارة في بيان، إلى “إعادة كمية تتراوح بين 350 و400 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية بعد حل مشكلة ضغط الغاز.وأضافت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كهرباء كردستان تعلن إعادة نحو 400 ميغاواط إلى الخدمة first appeared on النور نيوز.

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