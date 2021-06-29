صيف ساخن في العراق.. أزمة الكهرباء تزيد احتقان الشارع

2021/06/29 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل مساء منذ 10 أيام، يجمع أبو مصطفى، وهو عراقي من محافظة الكوت وسط البلاد، أطفاله ليقوم برش الماء عليهم باستخدام أنبوب بلاستيكي مربوط بصنبور المياه العام.

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