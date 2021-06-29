هل هناك فرق بين عقلية الرجل المسلم العادي وعقلية رئيس وزرائه ؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/06/29 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم تحريم أو منع الإختلاط الطبيعي بين الجنسين الذي زاد بصعود الإسلام السياسي في ما يزيد عن الثلاثين سنة السابقة, أدى إلى صعود متفاوت نسبيا في جميع الدول الإسلامية لظاهرة تفشي العنف الجنسي والإغتصاب والتحرش ..



وتحاول معظم الحكومات تحجيم الظاهرة ..ولكن الصادم المدهش ..



بأن رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" بيّن من خلال تصريحه خلال البرنامج التلفزيوني "أكسيوس" تفكير الرجل المسلم سواء مُتع ......





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