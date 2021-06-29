الصحة توجه عبر (بغداد اليوم) رسالة للشخصيات المؤثرة للمساعدة في مواجهة كورونا

2021/06/29 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الشخصيات المؤثرة في المجتمع، بعد ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح لـ(بغداد اليوم)، "مع ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، على المواطنين الاسراع في اخذ اللقاح الخاص بهذا الفيروس، فلا يمكن السيطرة على الموقف الوبائي الا من خلال كسب اكبر عدد من المواطنين المناعة، وهذا الأمر يتم من خلال الاقبال على اخذ اللقاحات، التي توفرة وزارة الصحة، والتي هي مؤمنة بشكل كامل".

ودعت فلاح الشخصيات المؤثرة في المجتمع العراق، إلى "اخذ اللقاح من أجل تشجيع المواطنين عليه وتحقيق اكبر قدر ممكن من المناعة لدى المواطنين"، موضحة أن "إقدام الشخصيات المؤثرة على هذا الأمر يبين اهمية اللقاح وسلامته من اي مخاطر لتحجيم الفايروس والحد من انتشاره".

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