2021/06/29 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / احرز القاص والروائي الميساني "سعدون جبار البيضاني" المركز الثالث عن قصة (بقايا رجل وثوب امرأة) ضمن مسابقة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة على مستوى الوطن العربي - دورة الروائي الكبير الراحل فؤاد حجازي الدورة 20 لسنة 2021 ) ، والتي اقيمت فعالياتها في مصر وشارك بها 160 أديباً عربياً من مختلف الدول العربية.وقال رئيس فرع اتحاد الادباء والكتاب في ميسان "حامد عبدالحسين حميدي" ان البيضاني قامة ميسانية رصينة يشار إليها بالبنان ، و عرف بأسلوبه الفنطازي ولغته الساخرة ونقده اللاذع وتجربته السردية الناضجة ، وقد حقّق خلال مسيرته الأدبية العديد من الجوائز عربياً وعراقياً"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روائي من ميسان يحرز المركز الثالث عربياً في مسابقة صلاح هلال في مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روائي من ميسان يحرز المركز الثالث عربياً في مسابقة صلاح هلال في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).