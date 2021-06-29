كوبا : الضربات الأمريكية على أراضي سوريا والعراق تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

2021/06/29 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ادانت القيادة الكوبية، بشدة الضربات التي وجهها مؤخرا الطيران الحربي الأمريكي إلى أراضي سوريا والعراق، واصفة إياها بانتهاك القانون الدولي.وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في بيان اليوم ، إن "كوبا ترفض بشدة الضربات الأمريكية على أراضي سوريا والعراق والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".واعلن البنتاغون بأن طائرات حربية أمريكية شنت "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها فصائل مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا"./انتهى8

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