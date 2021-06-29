محافظتان تقلّصان الدوام الرسمي جراء ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/29 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

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محافظة بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس وتقليص ساعاته ابتداءً من يوم غد الأربعاء (ليبدأ من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظهر) بسبب ارتفاع درجات الحرارة

محافظة كربلاء تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي (ليبدأ من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظهر) بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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