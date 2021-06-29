أربعة قتلى بينهم مختار نتيجة 'خلاف' حول ديون في النجف

2021/06/29 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة النجف، الثلاثاء، عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مختار نتيجة "خلاف" حول ديون في ناحية الحيرة.

وقالت الشرطةفي بيان، إن "ما جرى في ناحية الحيرة ليس نزاعا عشائريا وإنما خلاف بسبب ديون ومبالغ مالية نتج عنها للأسف قتل أربعة أشخاص رحمهم الله بينهم مختار المنطقة وامرأة وجرح اثنين آخرين كمعلومات أولية".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية ما تزال في محل الحادث تستكمل إجراءاتها القانونية".

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