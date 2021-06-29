2021/06/29 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت السعودية رقمين قياسيين جديدين، من خلال مهرجان "نور الرياض" الذي استضافته على مدار شهرين في العاصمة الرياض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدخل موسوعة "غينيس" مجددا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدخل موسوعة "غينيس" مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).