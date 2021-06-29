أقامة معرض للفنون التشكيلية في بغداد

2021/06/29 | 23:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام تجمع أوروك الثقافي للفنون والأداب الدولي بالتعاون مع رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة معرضا للفنون التشكليةعلى ربوع نهر دجلة في بغداد العاصمة، بحضور عددا من القنوات الأعلامية ومحبي الفن التشكيلي.

وقال كاظم صاحب مدير التجمع في تصريح خاص لى به لـ PUKmedia :- امتاز المعرض بتعدد الأعمال الفنية ومن مختلف الأصناف والمدارس التشكيلية حيث تخلل المعرض عدد من اللوحات لكبار الفنانين في العراق وأيضا المواهب الفنيةوالتي شارك فيها 76 فنانا وفنانة.

وأضاف سميت المعرض برحلة إبداع وبعد الأنتهاء التي أستغرق زهاءساعات طويلة كرم المشاركين بشهادة رواد الإبداع تثمينا لجهودهم الأبداعي وان المعرض يعتبر أول معرض في العراق يكون في يقام في الهواء الطلق فهذا يريح النفوس ويخفف عن كاهل الفنان والمتلقي لكثرت المعارض داخل قاعات مغلقه.

وفي النهاية كرم مراسل PUKmedia بشهادة تقديرية من قبل أدارة المعرض.

PUKmedia / عمر اواره

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