أختتام بطولة كروية في كركوك

2021/06/29 | 23:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت في محافظة كركوك بطولة السوبر والتي نظمها لجنة رحيماوه للاتحاد الوطني الكوردستاني بكرة القدم.

وكانت المباراة النهائية بين فريقي شهيد بلين و سرود كيوان وحضرها سيروان كوكجيي مسؤول لجنة تنظيمات رحيماوه للاتحاد الوطني الكوردستاني وكوادر واعضاء اللجنة وجمهور غفير.

وانتهت المباراة لصالح فريق سرود كيوان بفارق ضربات الترجيح بعد ان انتهت المبارة بالتعادل السلبي وفاز بدرع البطولة وبعد الأنتهاء وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الفائزة والحكام المشرفين لهذه البطولة.

PUKmedia / عمر اواره

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