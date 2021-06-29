شركة نفط ميسان تنفذ أعمال فتح ووصل روابط ( ٣٠ ) بئرا نفطية في حقول المحافظة

2021/06/29 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/ اعلنت شركة نفط ميسان ان قسم الصيانة في الهيأة التشغيلية ( FOD ) نفذ أعمال فتح ووصل روابط ( ٣٠ ) بئرا نفطية في حقول المحافظة .وقال مدير قسم الصيانة ، المهندس لقمان حسين عبد الله " ان العمليات كانت فتح وإعادة شد روابط رؤوس الآبار لغرض استصلاح الآبار القديمة ، مشيرا، الى الأعمال انطلقت منذ بداية شهر تشرين الثاني ٢٠٢٠ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢١ ، واستمرت رغم الظروف الجوية القاسية في مواقع العمل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فضلاً عن تحديات توقف الدوام الرسمي بسبب جائحة كورونا ،و قطع الطرق من قبل المتظاهرين ما دفع الملاكات باستخدام الطرق البديلة لإنجاز الأعمال.واضاف" عبدالله ان الاعمال كانت شبه يومية للأنابيب والصمامات ، وفتح وإعادة وصل روابط شجرة الآبار لـ ( ثلاثين بئرا نفطية ) ،مؤكداً، بانها استمرت دون الاعتماد على الجهد الأجنبي الاستثماري ورفض جميع العروض المطروحة لإحالة العمل لمقاول ثانوي لتنفيذ الاعمال ./انتهى س

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