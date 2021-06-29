وزير الكهرباء يقدم استقالته الى مكتب رئيس الوزراء / موسع

2021/06/29 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، عن تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش الى مكتب رئيس الوزراء.وقال العبادي في تصريح متلفز، اليوم الثلاثاء، ان "وزير الكهرباء قدم استقالته الى مكتب رئيس الوزراء"، لافتا الى انه "الى الان لم يرد القبول او الرفض بشان الاستقالة".واضاف "هنالك هجمات منظمة لاستهداف ابراج نقل الطاقة"، مبينا ان "بعض عمليات الاستهداف تهدف لتأليب الوضع في البلاد"./انتهى9

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