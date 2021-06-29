وزارة الحب او رواية -ألف وتسعمائة واربع وثمانون- - آزاد أحمد علي

2021/06/29 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي وزارة الحباو رواية "ألف وتسعمائة واربع وثمانون"*ماذا لو عنون جورج اوريل روايته هذه بعنوان "وزارة الحب" كأحد محاورها الدرامية الأساسية، لأن وزارة الحب في النص هي نفسها وزارة الداخلية أو بشكل أدق مؤسسة الاستخبارات ضمن الأنظمة الشمولية الاستبدادية البوليسية بصفة عامة.



كما تترابط مع منظومة الحياة الداخلية للأحزاب التوتاليتارية.العنوان، أي عنوان مهم، افترض أن الرواية لم تشتهر بسبب عنوانها ......





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