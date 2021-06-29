شرطة النجف تصدر بياناً بعد ’الجريمة المروّعة’ في ناحية الحيرة

2021/06/29 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، توضيحاً حول "الجريمة المروعة" التي شهدتها ناحية الحيرة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، ان "ما جرى في ناحية الحيرة ليس نزاعا عشائريا وإنما خلاف بسسب ديون ومبالغ مالية نتج عنها للأسف قتل أربعة أشخاص بينهم مختار المنطقة وامرأة وجرح اثنين آخرين كمعلومات أولية".

واضافت المديرية ان "الأجهزة الأمنية لازالت في محل الحادث تستكمل إجراءاتها القانونية".

وهزت جريمة مروعة محافظة النجف، بعد أن أقدم تاجر أسلحة ومخدرات على قتل 4 أشخاص بينهم مختار المنطقة، إثر فتحه النار بشكل عشوائي في الشارع.

مصدر أمني في المحافظة تحدث لمراسل "ناس" (29 حزيران 2021)، عن تفاصيل الجريمة، قائلاً إن "شخصا يتاجر بالأسلحة والمخدرات في ناحية الحيرة جنوبي المحافظة، اقدم على قتل شخصين مدينا لهم بمبلغ مالي يقدر بـ 600 الف دينار وهما من عشيرتين مختلفتين".

وأضاف المصدر ان "القاتل وبعد تنفيذ الجريمة، اقدم على قتل ابنة اخيه ومن ثم قتل مختار المنطقة وزوجته، بعد ان فتح النار بشكل عشوائي في الشارع، مما خلف كحصيلة 4 قتلى وإصابة اخرين بجروح خطيرة"، لافتاً الى ان "القاتل فرَّ هارباً من المنطقة بعد تنفيذ الجريمة".

ورجح المصدر ان "يكون القاتل تحت تأثير المخدرات"، مبيناً ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وتواصل جهودها بالبحث عنه، لتسليمه للقضاء".

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