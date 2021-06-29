ألمانيا تنهي وجودها العسكري في أفغانستان

2021/06/30 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت ألمانيا سحب قواتها من أفغانستان في عملية كانت قد بدأتها في مايو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في حين من المتوقّع أن ينجز الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

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