مكالمة‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حول‭ ‬الهدنة مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬

2021/06/30 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬القاهرة‭ ‬لجهودها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬ببن‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأن‭ ‬وفدا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬سوف‭ ‬يصل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬للتباحث‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ […]

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