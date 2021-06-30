2021/06/30 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على استئناف القاهرة لجهودها للتوصل إلى هدنة طويلة المدى ببن إسرائيل والفصائل الفلسطينية وأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سوف يصل خلال الأيام القادمة إلى القاهرة للتباحث مع المخابرات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حول الهدنة مع الفصائل الفلسطينية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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