لبنان يرفع أسعار المحروقات وطيران جيشه ينظم جولات سياحية لإطعام جنوده

2021/06/30 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬وسط‭ ‬شلل‭ ‬سياسي‭ ‬كبير،‭ ‬وتفاقم‭ ‬ازمة‭ ‬انهيار‭ ‬سعر‭ ‬الليرة‭ ‬،‭ ‬رفع‭ ‬لبنان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬بنسبة‭ ‬تجاوزت‭ ‬ثلاثين‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬جزئياً‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬مع‭ ‬نضوب‭ ‬احتياطي‭ ‬الدولار‭ ‬لدى‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬تغرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬متماد‭. ‬وينتظر‭ ‬اللبنانيون‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لساعات‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ […]

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