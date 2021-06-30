2021/06/30 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يائير لبيد يدشن السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي: ابوظبي-(أ ف ب) – دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيا دول المنطقة إلى السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل.
وزيارة لبيد للإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرق الأوسط بيتنا وندعو كل دول المنطقة للحديث معنا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزيارة لبيد للإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرق الأوسط بيتنا وندعو كل دول المنطقة للحديث معنا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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