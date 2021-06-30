الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بيتنا‭ ‬وندعو‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للحديث‭ ‬معنا‭ ‬

2021/06/30 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يائير‭ ‬لبيد‭ ‬يدشن‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭: ‬ ابوظبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دشّن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أول‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬داعيا‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬الإمارات‭ ‬والاعتراف‭ ‬بإسرائيل‭.‬ وزيارة‭ ‬لبيد‭ ‬للإمارات‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزير‭ ‬إسرائيلي‭ […]

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