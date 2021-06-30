2021/06/30 | 00:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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