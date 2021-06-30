كهرباء العراق:استقالة الوزير وهجمات على الأبراج والكاظمي يبحث مع الأوربيين اصلاح الطاقة

2021/06/30 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ يضغط‭ ‬ملف‭ ‬الكهرباء‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬والمعيشية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬يطير‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬لبحث‭ ‬تفعيل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬ملف‭ ‬الكهرباء‭ ‬الممزق‭ ‬بين‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والإرهاب‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ .‬ ‭ ‬أحبطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية،‭ […]

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