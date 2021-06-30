النووي العراقي ..والكهرباء

2021/06/30 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعنا‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬العراقي‭ ‬خزعبلات‭ ‬حول‭ ‬تصدير‭ ‬العراق‭ ‬الوشيك‭ ‬للكهرباء‭ ‬الى‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشعارات‭ ‬المدجنة‭ ‬بأنواع‭ ‬الخدع‭ ‬لم‭ ‬تنكشف‭ ‬عوراتها‭ ‬بعدُ،‭ ‬بسبب‭ ‬اغلفة‭ ‬المقدس‭ ‬والمدنس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬ولايزال‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬موجوداً‭.‬حتى‭ ‬واجه‭ ‬العراقيون‭ ‬الحقائق‭ ‬المبكية‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬ملف‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ […]

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